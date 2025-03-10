Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti-Birecik karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki Fatih E.’ye ait 01 AHZ 401 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araçta zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.