Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda peynir bidonları içerisine saklanan uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, yapılan aramalarda peynir bidonları içerisine gizlenmiş 287 gram esrar, 461 gram eroin, 12 gram afyon sakızı ile 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 560 bin adet makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.