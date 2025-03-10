Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan belediye personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeline yönelik iftar programı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve meclis üyelerinin de katıldığı iftar programında, Başkan Arslan çalışanlarıyla bir araya geldi.

İftar öncesinde masaları tek tek gezerek çalışanlarla sohbet eden Arslan, "Hepinize çok teşekkür ederim, hiçbir zaman başımı yere eğdirmediniz, ben hepinizden razıyım ve memnunum. Bizler hep birlikte bir aileyiz. Allah hepinizden razı olsun, hayırlı Ramazanlar" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programı, konuşmaların ardından yapılan yemek duası ile sona erdi.