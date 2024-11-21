Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BYD 252 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.