Şanlıurfa’da trafikte güvenliği tehlikeye atacak şekilde motosiklet koltuğuna yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Suruç karayolunda yaşandı. Trafikte bir motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken koltuğa yüzüstü uzanarak ilerlediği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen sürücüye trafik kurallarına aykırı davranış nedeniyle idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür sorumsuz davranışlara karşı gerekli işlemlerin sürdürüleceğini belirterek, "Trafik güvenliğine aykırı olarak sorumsuzca diğer insanların hayatını tehlikeye atan kişilere gereği yapılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.