Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AJG 196 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.