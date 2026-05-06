Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını, Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü açıkladı.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na değerli kardeşim Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün Ankara'da başkanlık ettik. İlgili bakanlık ve kurumlarımızın da katılımlarıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlardaki komite çalışmalarını değerlendirerek ikili ilişkilerimizi kurumsal bir çerçevede ele aldık. Gazze başta olmak üzere, bölgesel konuları da görüştüğümüz toplantı kapsamında ayrıca 'Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'yı imzaladık. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.