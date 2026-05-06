İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde 'Geleneksel Çarşamba Konferansları' kapsamında subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde 'Geleneksel Çarşamba Konferansları' kapsamında geleceğin subay ve astsubay adaylarıyla bir araya geldik. Genç kardeşlerimize özellikle şunu ifade ettim; işimizi sevmeden, görevimize gönül vermeden ve aşkla bağlanmadan gerçek başarıya ulaşamayız. Hepimiz bu aziz milletin evlatlarıyız. Bu devlete, bu millete karşı hizmet borcumuz var. Bu sebeple verilen hiçbir görev; yük ya da sıradan bir vazife olarak görülmemelidir. Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz bu şanlı çatı altında yetişen her bir kardeşimizin; görevini samimiyetle yerine getiren, emanete sadakat gösteren, ahlaktan, tevazudan ve vicdandan ayrılmayan bir anlayışla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, geleceğin subay ve astsubaylarıyla birlikte; adaletle, merhametle, aşkla ve milletimizin duasını kuşanarak yürümeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.