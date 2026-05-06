Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere Leipzig kentine resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, buradaki temasları kapsamında Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Genel Direktörü François Davenne ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Demiryolu bizler için; küresel ticaretin omurgası, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Türkiye olarak; Asya ile Avrupa arasında kesintisiz, hızlı ve güvenli demiryolu bağlantısını güçlendiren projelerimizle yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de kritik bir rol üstleniyoruz' dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye-UIC arasındaki iş birliğine ilişkin, 'UIC ile kurduğumuz güçlü diyalog ile demiryollarında yeni bir çağın kapılarını hep birlikte aralıyoruz' dedi.