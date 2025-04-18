Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli illerde kasten öldürme suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, cinayet suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde meydana gelen olayların firari şüphelilerine ulaşıldı.

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Bu kapsamda, 14 Haziran 2024’te Siverek Hayvan Pazarı’nda bir kişinin öldürülmesi olayının 10 aydır aranan şüphelisi Hilvan’da, 14 Eylül 2023’te Siverek ilçe merkezindeki cinayetin 1 yıl 7 aydır firari olan şüphelisi Van’da, 15 Haziran 2024’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi Diyarbakır’da yakalandı.

Ayrıca, 6 Ekim 2023’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 yıl 6 aydır aranan 2 şahıs ise Viranşehir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA