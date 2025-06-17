Şanlıurfa’nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozova ilçesinde 7, Viranşehir’de 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.