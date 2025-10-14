Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kalbinde hayata geçirilen Divanyolu Yayalaştırma Projesi ile bölge, nostaljik tramvayı ve yaya dostu düzenlemesiyle adeta İstiklal Caddesi’ni andırıyor. Proje kapsamında üstyapı çalışmaları ise Sultanahmet Meydanı örnek alınarak ilerliyor. Granit ve bazalt taş döşemeleri, dekoratif aydınlatmalar ve estetik peyzaj düzenlemeleriyle Divanyolu, Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu koruyarak modern bir cazibe merkezine dönüşüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın vizyon projeleri arasında yer alan Divanyolu Yayalaştırma Projesi, hem bölge estetiğini artırmayı hem de kent yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Şanlıurfa’nın en işlek ve tarihi bölgelerinden biri olan Haşimiye Meydanı ile Yusuf Paşa Cami arasındaki güzergâh, her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında araç trafiğine kapatılıyor. Bu uygulama ile bölgede yaya hareketliliği teşvik edilirken, kent halkının tarihi doku içerisinde daha rahat gezip vakit geçirmesi amaçlanıyor. Yayalaştırma projesine entegre edilen Nostaljik Tramvay, görsel estetiği ve geçmişi yansıtan tasarımıyla Şanlıurfalıların büyük ilgisini çekti. Tarihi dokuyla uyum içinde çalışan tramvay, bölgeye ayrı bir renk ve canlılık katarken, vatandaşlara adeta İstiklal Caddesi atmosferini yaşatıyor. Kısa sürede şehrin simgelerinden biri haline gelen tramvay, bölgeye ayrı bir canlılık ve hareket kazandırdı. Vatandaşlar ve turistler, tramvayla tarihi mekânlar arasında ücretsiz bir şekilde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulurken, esnaf da artan yaya trafiğinden memnun.

Üstyapı ve çevre düzenlemeleri başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Divanyolu Yayalaştırma Projesi kapsamında sadece araç trafiğini sınırlamakla kalmayıp, bölgenin çehresini değiştirecek kapsamlı bir üstyapı ve çevre düzenleme çalışmasını da başlattı. Bu çalışmalar doğrultusunda, uzun yıllardır kullanılan ve tahrip olmuş 11 bin 240 metrekarelik zemin, İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı örnek alınarak tamburlu bazalt ve granit taşlarla yeniden döşenecek. Böylece hem dayanıklı hem de estetik bir zemin elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bölgede görüntü kirliliğine neden olan ve deforme olmuş 45 adet elektrik direği kaldırılarak, yerlerine modern ve estetik görünüme sahip dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek. Bu değişiklikle, hem gece aydınlatması iyileştirilecek hem de tarihi dokuya uygun bir görünüm sağlanacak. Kent estetiğini desteklemek amacıyla bölgede bulunan saksılar, banklar, çöp kovaları gibi kent mobilyaları tamamen yenilenecek. Bunun yanında, alan genelinde gerçekleştirilecek peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha yeşil, düzenli ve yaşanabilir bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Yapılan tüm bu düzenlemelerle Divanyolu bölgesinin tarihi kimliği korunarak, modern ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Projeye bölge esnafı da tam destek veriyor. Yayalaştırma sonrası artan insan yoğunluğu ve estetik dokunun etkisiyle satışlarının da olumlu etkileneceğini belirten bir esnaf, "Proje çok çok güzel, harika. Urfa’mıza çok yakıştı. İnsanlarımızın yürüyüş alanları genişledi, daha ferah bir ortam oluştu. Biz de esnaf olarak daha güzel satışlar yapacağız. Hem memleketimize hem milletimize faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir diğer esnaf ise projenin bölgeye canlılık kazandırdığını belirterek, "Bu çok güzel bir proje. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Araçlara kapatıldığı için bölge canlandı. Kaldırımlar ve üstyapı çalışmaları tamamlandığında burası çok daha güzel olacak" diye konuştu.