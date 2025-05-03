Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman’da belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 zanlıdan 5’i tutuklandı, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda "change" olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edilerek el konuldu.