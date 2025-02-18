Şanlıurfa’da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası, araç kamerasına yansıdı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha