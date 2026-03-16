Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 21 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 425 bin lira olduğu değerlendirilen 21 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği ve haklarındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.