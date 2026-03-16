Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği İtalya'da Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği İtalya'da temaslarına başladı. Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı tarafından askerî törenle karşılandı. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Bakan Güler ve Crosetto, askerî karşılama törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.