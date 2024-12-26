Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, etiketsiz ve dana eti diye satılan 1 ton sahte sucuk ele geçirdi.

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Topçu Meydanı’nda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, bir işletmede dana eti diye satılan sucuklarda piliç eti kullanıldığı, etiketsiz ve deforme olduğu belirlendi. Ekiplerce yaklaşık 1 ton sucuğa el konulurken işletmeci hakkında işlem yapıldı.

El konulan sucuklar, hayvan mamasına dönüştürülmek üzere belediyenin mama tesisine gönderildi.