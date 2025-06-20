Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın "Ulaşımda konfor bizim önceliğimiz" vizyonu doğrultusunda 13 ilçede sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları, Viranşehir ilçesinde de başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı sıcak asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 ilçede eş zamanlı olarak asfaltlama faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Viranşehir ilçesi de sıcak asfaltla buluşan ilçeler arasına katıldı.

Viranşehir ilçesindeki asfalt serim çalışmaları, ilk olarak Kışla Mahallesi’nde başladı. Altyapı çalışmaları nedeniyle zamanla yıpranan ve deforme olan kilitli parke taşlarının sökümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından sıcak asfalt serimine geçti. Toplamda 600 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yol, modern şehircilik standartlarına uygun hale getiriliyor. Ekipler, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulmasını hedefliyor. Viranşehir’deki asfaltlama çalışmaları yalnızca Kışla Mahallesi ile sınırlı kalmayacak. 28 Mart Caddesi’nin ardından Anadolu Lisesi Caddesi, 121. Cadde, Cezaevi Caddesi, 28. Sokak ve 25. Cadde gibi ilçenin önemli güzergâhlarında da sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Yürütülen bu çalışmalarla birlikte Viranşehir ilçesinde ulaşımın daha konforlu, güvenli ve modern hale gelmesi hedefleniyor. Viranşehir’de yürütülen sıcak asfalt çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kışla Mahalle Muhtarı Sinan Güneş, yapılan hizmetin mahalle için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ederim" dedi.