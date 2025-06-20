Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, bebek ve çocuklarda sık görülen laktoz intoleransı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, bebek ve çocuklarda sık görülen laktoz intoleransı hakkında bilgiler vererek, "Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinde bulunan "laktoz" adlı doğal şekerin sindirilememesi durumudur. Bu sindirim işlemi, "laktaz" adlı bir enzimin yardımıyla gerçekleşir. Ancak bazı bireylerde bu enzim yeterince üretilemez veya etkin çalışmaz. Bu durumda, süt ürünleri tüketildiğinde çeşitli sindirim sorunları ortaya çıkar" dedi.

Laktoz intoleransı belirtilerini aktaran Dr. Gülşah, "Laktoz intoleransı belirtileri, genellikle süt veya sütlü gıdaların tüketilmesinden sonraki 30 dakika ile 2 saat arasında görülür. En yaygın semptomları karın şişkinliği ve gaz, ishal, mide bulantısı, kramp tarzı karın ağrısı, gürültülü mide sesleridir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen başka hastalıklarla karıştırılabilir" ifadelerini kullandı.

Laktoz intoleransının risk kategorilerini açıklayan Dr. Gülşah, "Laktoz intoleransı genetik bir yatkınlıkla ilişkilidir. Asya, Afrika ve Güney Amerika kökenli bireylerde daha sık görülürken, Kuzey Avrupa kökenlilerde daha nadir rastlanır. Ayrıca yaş ilerledikçe vücuttaki laktaz üretimi doğal olarak azalabilir. Bu da ileri yaşlarda intolerans gelişmesine yol açabilir" ifadelerine yer verdi.

"Tanı, genellikle hastanın şikayetleri ve beslenme alışkanlıkları doğrultusunda konulur"

Laktoz intoleransı tanısının genellikle hastanın şikayetleri ve beslenme alışkanlıkları doğrultusunda konulduğunu belirten Dr. Gülşah, "Kesin tanı için ise hidrojen nefes testi ya da kan şekeri testi gibi yöntemler kullanılır .Tedavide temel yaklaşım, laktoz içeren gıdalardan uzak durmaktır. Günümüzde laktozsuz süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler kolaylıkla temin edilebilmektedir. Ayrıca, dışarıda yemek yerken kullanılmak üzere laktaz enzimi içeren takviyeler de büyük rahatlık sağlar" şeklinde konuştu.

Dr. Meltem Gülşan, laktoz intoleransının yaşam kalitesini düşürebileceğine ancak doğru beslenme ve bilinçli tercihlerle kontrol altına alınabileceğine dikkat çekerek, "Süt ürünlerini diyetten çıkarmak, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle badem, brokoli, ıspanak ve sardalya gibi kalsiyum açısından zengin alternatif gıdalar tercih edilmelidir. Gerekirse doktor kontrolünde kalsiyum ve D vitamini takviyesi de alınabilir. Her süt tüketiminin ardından mide problemleri yaşanması normal değildir. Bu tür şikayetleriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Laktoz intoleransı, doğru bilgi ve dikkatli bir diyetle kolaylıkla yönetilebili" diye konuştu.