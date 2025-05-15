SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında "Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler IV. Sempozyumu" düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşmada, "İnsan sağlığına dokunan her meslek çok kutsaldır. Tıpkı hemşirelik mesleği gibi" dedi.

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, "Dünyanın en iyi hekimi olabilirsiniz ancak süreci iyi yönetecek ve gerektirdiğinde inisiyatif kullanabilecek güçlü bir ekibiniz yoksa tek başınıza en iyi bir hekim olmanız yetersiz kalır" şeklinde konuştu.

Hemşirelik mesleğinin önemine de değinen Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak yaşanan afetlerde büyük bir özveriyle en ön safta çalıştıklarını belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programının toplamda 5 (beş) yıl akredite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, bölüm öğrencilerine şu önerilerde bulundu:

"Üniversite eğitiminiz boyunca elde ettiğiniz profesyonel bakış açısı başarılı bir hemşire olmanız için sizlere rehber olacaktır. Çalışma hayatınızda sizlere öğrettiğimiz etik değerler çerçevesinde hastanın anneniz, babanız, kardeşiniz gibi en sevdiğiniz kişiler olduğunu unutmadan onlara sevgi, merhamet ve güler yüz göstermelisiniz."

Görevleri yerine getirirken mesleki değerler benimsenmeli

"Değerler kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını yönlendiren, güzellik ve iyilik standartlarıdır" diyen SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bireylerin görevlerini yerine getirirken mesleki değerleri benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu kapsamda hemşirelik değerlerinin de hemşirelere yol gösteren idealler ve inançlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pasinlioğlu, büyük bir özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutladı.

Hemşirelik değerlerinin önemi

SANKO Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise dürüstlük, insan onuru, empati, çalışan sadakati, hesap verebilirlik, sosyal adalet gibi çok sayıda kavramı içinde barındıran değerleri benimseyen hemşirelerin, mesleki gelişimlerinde vizyoner düşünmeyi başarabildikleri, çalışma disiplinine daha kolay uyum sağlayabildikleri, hizmet verdiği toplumun sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine üst düzeyde katkı sağlayabildiklerini belirtti.

Sempozyumun oturum başkanlıklarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel üstlendi.

Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu "Gaziantep İlinin Hemşirelik Tarihindeki Yeri", Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayfer Karadakovan "İnsan Onuru ve Bakım", Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nermin Olgun "Kronik Hastalıkların Yönetiminde Değer Temelli Bakım", Gaziantep Şehir Hastanesi Eğitim Hemşiresi Uzm. Hem. Gülsüm Gülşen "Hemşirelik Uygulamalarında Yaşanan Etik İkilemler", SANKO Üniversitesi Hastanesi Klinik Hemşiresi Hemşire Özlem Aslan "ICN Teması: Hemşirelere Bakmak Ekonomiyi Güçlendirir", SANKO Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Neslihan Erdoğan "Hemşirelik Öğrencilerinin Değer Temelli Bakıma İlişkin Deneyimleri ve Akademisyenlerden Beklentileri", Gaziantep Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa Sıradal ise "Hemşirelik Öğrencilerinin Değer Temelli Bakıma İlişkin Deneyimleri ve Klinik Hemşirelerinden Beklentileri" konulu sunum yaptı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen, sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Hastanesi Laboratuvar Sorumlu Hemşiresi Aslı Yaşar’ın yaptığı etkinliğe, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.