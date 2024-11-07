SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde böbrek ve karaciğer nakilleri ayrı salonlarda eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gaziantep’te yaşayan H.K. (42) vücudunda ödem, morluk ve gözlerinde sararmalar oluşmaya başladığında, sağlığı ile ilgili sorun olduğunu düşünerek, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalından Doç. Dr. Nimet Yılmaz’a başvurduğunda, yapılan tetkikler sonucunda karaciğerinin iflas ettiğini öğreniyor.

Nakil kararı vermeden önce araştırmalar yaptığını belirten H.K., “Nereye gideceğimi, nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyordum, çünkü bu hayati bir sorundu. Fikir edinmek amacıyla şehir dışında farklı merkezlere gittim fakat yeterli ilgiyi göremedim” dedi.

Bunun üzerine yeniden SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu anlatan H.K., “Yaklaşık 4 ay sonra hastaneden kadavra organ bağışı ile karaciğer nakli için arandık. Eşimle hemen yola çıktık ve iki saat içerisinde tüm tetkiklerim yapılarak, ameliyata alındım” ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonraki sürecin çok rahat geçtiğine vurgu yapan H.K., “Allah’a şükür, o günden beri ağrım sızım yok. Doktorlarımın ilgisi mükemmeldi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalından Doç. Dr. Nimet Yılmaz ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Dr. Ali Bora Üstünsoy’un hepsinin birbirinden değerli olduğuna dikkat çeken H.K., şöyle devam etti:

“Hepsine çok teşekkür ediyorum. Buradaki herkesin desteği gerçekten çok önemli. Burası benim için yaşama yeniden dönüş yeri oldu. Karaciğer naklim ile doğum günüm aynı güne denk geldi. Karaciğeri bağışlanan kişiye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinden Allah razı olsun. Organ nakli, sadece kelimelerden oluşmuyor, insanların hayatlarını kurtaran, onları hayata yeniden döndüren kritik bir süreç. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor.”

Gece yarısı gelen telefon yaşamımı değiştirdi

Hatay’dan gelen A. K. (61) ise fabrikada 9 yıl çalıştıktan sonra hastalanınca bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda, yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu ve diyalize girmeye başladığını bildirdi.

A.K., 14 yıl diyalize girdiğini ve Hatay’da yaptığı nakil başvurusundan sonuç alamayınca, oğlu B. K.’nin nakil kaydını SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne aldırdığını kaydetti.

Rahatsızlanınca emekliliğe ayrıldığını vurgulayan A.K., “Diyaliz artık beni çok yormaya başlamıştı. Bir taraftan diyaliz tedavisine devam ederken diğer taraftan da nakil için haber bekliyordum. Beklediğim haber bir gece saat 03.00 civarında SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü’nden geldi. Gece yarısı gelen telefon tüm yaşamımı değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

Ameliyatının çok iyi geçtiğini, ameliyattan sonra diyalize girmediğinin altını çizen A.K., duygularını şöyle aktardı:

“Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehtap Akdoğan, Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Organ Nakil Merkezi Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Erbay Tümer hocalarıma ve tüm personele çok teşekkür ediyorum. Böbrekleri bağışlanan kişiye rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum.”

İki farklı organ nakli ameliyatını eş zamanlı yaptık

SANKO üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, yaptıkları başarılı nakillerle hastalara yeniden umut olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çekti.

İki farklı organ nakli ameliyatını iki salonda eş zamanlı yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

“Hastamız H.K.’ya kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirirken aynı anda diğer ameliyathanemizde ise hastamız A.K.’ya yine kadavradan böbrek nakli ameliyatımız devam ediyordu. Yani organ nakil ekibi olarak hastanemizde iki farklı organ nakli ameliyatını ayrı salonlarda eş zamanlı yapmanın gururunu yaşıyoruz.

İki hastamız da gayet mutlu, şu an sağlıklılar ve her şey yolunda. Böbrek nakli yaptığımız hastamızın böbreği gayet güzel çalışıyor şu ana kadar diyalize girmedi.

Karaciğer nakil ameliyatı yaklaşık 5 saat sürdü ki, karaciğer nakil ameliyatları için bu hızlı bir süredir. Hastamız ameliyattan 12 saat sonra makinadan ayrıldı ve iki gün sonra da servise çıktı. Her şeyi kendisi tek başına yapan hastamız 12 gün sonra da taburcu oldu. Her iki hastamıza da sağlıklı ve güzel günler diliyorum.”