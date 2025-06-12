SANKO Okulları öğrencileri, Sigma STEAM Uluslararası Proje Yarışması’nda iki farklı kategoride Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Eğitici oyuncak tasarımlarıyla öne çıkan öğrenciler, hem geliştiriciliklerini hem de bilimsel düşünme becerilerini sergileyerek gurur kaynağı oldular.

SANKO Okulları öğrencileri Defne Kalender, Sevim Doğa Birgücü, Aras Sineoğlu ve Efla Demirkıran’dan oluşan Kaşifler Takımı, danışman öğretmenleri Feyzanur Köşker Eren ve İbrahim Halil Yılmaz rehberliğinde geliştirdikleri oyuncakla "Alfa 1. Sınıflar Kategorisi"nde Türkiye birincisi oldu.

Ece Bozdoğan, Muhammed Hasan Ökten, Elif Gül Şahin ve Yiğit Kemal Tan’dan oluşan SanMucıt Takımı ise danışman öğretmenleri Feyzanur Köşker Eren ve İbrahim Halil Yılmaz rehberliğinde rehberliğinde tasarladıkları oyuncakla "Alfa 2. Sınıflar Kategorisi"nde Türkiye birinciliği elde etti.

Her iki takım da okul öncesi çocukların duyusal gelişimini desteklemeye yönelik olarak; farklı dokular, renkler, sesler ve hareket unsurları içeren eğitici oyuncaklar tasarlayarak büyük beğeni topladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Minik yeteneklerimizin erimizin uluslararası bir platformda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek iki ayrı kategoride Türkiye birincisi olmaları bizleri son derece mutlu etti. Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden değerli öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."