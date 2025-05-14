İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği çerçevesinde İstanbul’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Bangladeş heyetinden Proje yöneticisi Dr. Rana Pratap Singh, Maliye Bakanlığı’ndan Dr. Kazi Shahjahan, Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Dr. Syed Shahjahan Ahmed, Kamu Yönetimi Bakanlığı’ndan Muhammad Nazrul İslam, Sirajgang Belediye Başkanı Muhammad Kamrul İslam,Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i makamında ziyaret etti.

Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi olarak katık atık konusunda yapılan çalışmalar hakkında misafirlerine sunum yaptı. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkına Teşkilatı öncülüğünde Katı atık konusunda Bangladeş’te hayata geçirilecek olan "Bangladeş’te Sürdürülebilir Plastik Kullanımı ve (Deniz) Çöplerinin Önlenmesine Yönelik Entegre Yaklaşım" projesi için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve iş birliği yapan heyete Başkan Yeğin Sancaktepe Belediyesi olarak katı atık konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katı atık konusunda taraflar karşılıklı iş birliği sağlarken Başkan Yeğin yaptığı açıklamada "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Belediyemiz, sıfır atık hedefi doğrultusunda atıkları geri dönüştürerek, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum demektir. Sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi koruyor ve sıfır atık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Daha temiz bir dünya için hep birlikte çalışalım. Siz değerli konuklarımız ile birlikte yapacağımız iş birliği ile bu sürece katkı sağlayacağına inanıyor kıymetli misafirlerimize ve İBB Atık Şube Müdürü Sayın Saffet Altındağ’a ziyaretleri ve iş birliğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.