TÜİK'e göre Şubat 2025'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 15,29 milyona ulaştı. Sanayi çalışanları azalırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 1,1 artarak 15 milyon 293 bin 843 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyon 125 bin 704’tü.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında yıllık bazda sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 2,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,0, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 geriledi. Sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1’lik bir artış oldu.

Kaynak: İGF