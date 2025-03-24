Bir dizi program için Muğla’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MSKÜ bünyesinde hizmet veren Muğla Teknopark’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni için hafta sonu Muğla’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesindeki Muğla Teknopark’ı ziyarette bulundu.

Bakan Kacır, MSKÜ’nün yüzde 51 hisse sahibi olduğu Muğla Teknopark’ın aynı zamanda yatırımcı olarak ortağı olduğu Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge ve İnovasyon İşleme Merkezi A.Ş.’nin yaptığı Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceledi.

Muğla Teknopark’ta, Bakan Kacır’a, Teknopark’ın mevcut durumu hakkında detaylı bilgi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ziyareti sırasında, 2020 yılında faaliyete geçen Muğla Teknopark’ın hâlihazırda 47 firmaya ev sahipliği yaptığı bilgisi aktarıldı. Aynı zamanda, doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığı Teknopark’taki firmaların toplam proje gelirinin ise 102 milyon TL seviyesinde olduğu söylendi.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye’yi daha güçlü ve topyekun kalkınmış bir konuma taşıyacaklarını ifade eden Bakan Kacır, Muğla’nın ekonomik kalkınmasına değer katacak bu projelerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.