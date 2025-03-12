Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan kültür etkinlikleri çerçevesinde 13 Mart Perşembe günü 3 farklı etkinlik ile sanatseverleri bir araya getirecek. Programlar mehteran gösterisi, tarihi söyleşi ve Ramazan’da çocuk olmanın anlamını ele alan bir buluşma ile dolu-dolu geçecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi ile mehteran gösterisinden söyleşilere uzanan etkinliklerle Ramazan’ın manevi atmosferini sanat ve kültürle taçlandırıyor. Takvim, 13 Mart Perşembe günü birbirinden güzel 3 farklı etkinlikle devam edecek. İlk program 13 Mart Perşembe günü saat 14.00’te, Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Dr. M. Alper Cantimer’in sunumuyla "Bir Hilal Uğruna: Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu söyleşi olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 13 Mart Perşembe akşamı saat 20.30’da Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Osmanlı’nın görkemli askeri bandosu olan mehteran, coşkulu marşlarıyla izleyicilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşatacak. Sonuncu program ise Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) saat 20.30’da, yazar Jenny Molendyk Divleli, "Ramazan’da Çocuk Olmak" konulu söyleşisi olacak. Çocukların Ramazan’daki manevi yolculuğunu ve aile içindeki yerini ele alacak bu söyleşi, özellikle anne-babalar için ilgi uyandıracak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "13 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimiz kültür sanat etkinliklerimize tüm Sakaryalı hemşerilerimizi davet ediyoruz" denildi.