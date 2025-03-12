Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart 2025 tarihleri arasında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Nasreddin Hoca Anaokulu’nda eğitim gören 300 öğrenci, polis ekipleri tarafından ziyaret edilerek "temel güvenlik kuralları" ve "önemli telefon numaralarının kullanımı" konularında bilgilendirildi.

Atatürk Anadolu Lisesi’nde ise 130 öğrenciye "akran zorbalığı, siber zorbalık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve 112 Acil Yardım Hattı kullanımı" konularında bilinçlendirme eğitimi verildi, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği, öğrencilerin güvenliği ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.