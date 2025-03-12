Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.

Başkan Özdoğan "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve mücadele azmini en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. Mehmet Akif Ersoy’un kalemiyle, aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazılan bu marş, bizim en büyük miraslarımızdan biridir" diye konuştu.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa; Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan anma programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Program kapsamında sahnelenen oratoryo gösterisi, öğrencilerin büyük bir gururla okuduğu İstiklal Marşı, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" adlı tiyatro gösterisi ve "İstiklal Marşı’nın Hikayesi" adlı şiir konseri; izleyicilerin beğenisini topladı. Programın sonunda ise öğrenciler, coşkulu bir koro performansıyla sahneye çıkarak Türk bayrağı gösterisi sundu.

Başkan Özdoğan, programın ardından yaptığı konuşmada, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. O’nun dizeleri, bu milletin bağımsızlık aşkını ve imanını sonsuza dek yaşatacaktır. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, milletimizin değerlerine sahip çıktığının en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların günün anlam ve önemine binaen birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.