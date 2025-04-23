Sanatçı Ece Seçkin, 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı konserde binlerce vatandaş, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında Ece Seçkin, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda konser verdi. Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in de katıldığı konsere 7’den 70’e her yaştan Mersinli ilgi gösterdi. Etkinlikte, Ece Seçkin sahne performansıyla izleyenleri coştururken, meydanı dolduran vatandaşlar de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı konserde vatandaşlarla bir araya gelerek festivalin coşkusunu paylaşan Başkan Seçer, "Çok güzelsiniz Mersin’in büyük ailesi. Hepimiz, her birimiz bir ailenin ferdi gibiyiz. Bizim ailemiz Mersin. Hepimiz Mersinliyiz ve Mersin ile gurur duyuyoruz" dedi. Bayramların ve müziğin birleştirici gücünün bir arada olduğunu ifade eden Seçer, "Müziği ve sporu çocuklarımıza küçük yaşta sevdirelim. Müzik ve spor barış elçisidir. Bakın burada hepimizi bir araya getirdi" diye konuştu.

Seçer, 105 yıl önce egemenliği millete veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını dile getirerek, "Akdeniz’in incisi Mersin’den Mustafa Kemal Atatürk’e, onun mücadele arkadaşlarına, bizim atalarımıza, dedelerimize 105 yıl sonra şükranlarımızı, minnetimizi sunuyoruz. İyi ki 105 yıl önce varlardı" dedi.

Konuşmasında çocuklara da seslenen Seçer, şöyle devam etti: "Sevgili çocuklar ve gençler bir arada olun. Sizlerin gülüşü, mutluluğu bizim umutlarımızı diri tutuyor. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ülkemize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Ülkemiz için, daha güzel yarınlar için hep beraber çalışacağız. Bir arada ve kardeşçe olacağız, umudumuzu büyüteceğiz. Sizleri seviyoruz, bayramınız kutlu olsun."

Meral Seçer de "Bundan 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ diyerek, TBMM’yi kurdu. Bu tarihimiz için çok önemli bir gündü. Bu önemli günü siz sevgili çocuklara hediye etti. Çok şanslıyız; bu bayram dünyada ilk ve tek bayram. Dilerim bayramlar hep coşkuyla, sevinçle, birliktelikle sürer" diye konuştu.

Başkan Seçer ve Meral Seçer konuşmalarının ardından sahnede Mersinlilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.