Sanatçı Deniz Sağdıç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Espressolab mağazalarında kullanılan kâğıt ve karton malzemeleri ileri dönüşümle sanata dönüştürdü. Atatürk portresi, Kasım ayı boyunca Espressolab Roastery Merter’de sergilenecek.

Kahve zinciri Espressolab, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım Anma Günü’nde çevre bilinci ve sanatın dönüştürücü gücüyle bir araya getiren özel bir projeyle anıyor. Sürdürülebilir sanat yaklaşımıyla tanınan Deniz Sağdıç iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kahve üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir materyallerin ileri dönüşüm yoluyla yeniden anlam kazanmasını sağlıyor.

Cumhuriyet’in 102’nci yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim, ilerleme ve çağdaşlaşma temelleri üzerine kurduğu vizyon, bugün de yol göstermeye devam ediyor. Bu düşünceden ilham alan Espressolab, çevresel duyarlılık ve sanatı bir araya getiren bir proje ile Atatürk’ün mirasını günümüz değerleriyle buluşturuyor. Hazırlanan çalışma, Atatürk’ün ileriye dönük bakışını sürdürülebilirlik ekseninde yeniden yorumlayarak, geleneksel anma biçimlerinin ötesinde doğaya duyarlı bir yaklaşım sunuyor. Marka, sürdürülebilirliği yalnızca üretim süreçleriyle sınırlı görmeyip, toplumsal bilinç ve ortak değerlerin bir parçası olarak ele alıyor.

İleri dönüşümle malzemeler yeniden hayat buluyor

Deniz Sağdıç, sanatında "atık" kavramını yeniden tanımlayan bir bakışı benimsiyor. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramlarını merkezine alarak, malzemenin işlevini değil, anlamını dönüştürmeyi hedefliyor. Sanatçıya göre ileri dönüşüm, bir materyalin değerini kaybetmeden ona yeni bir kimlik kazandırma süreci. Bu düşünce, doğayla insan arasındaki bağı güçlendirirken, üretim döngüsüne de yeni bir sorumluluk anlayışı kazandırıyor.

Espressolab mağazalarında kullanılan kâğıt, karton ve ambalaj materyalleri sanatçının elinde yeniden biçimleniyor. Sağdıç, bu materyallerin her birini estetik bir üretim aracına dönüştürürken aynı zamanda sürdürülebilirlik fikrini görünür kılıyor. Her parça, tüketim sürecinin ötesine geçerek çevresel farkındalığın bir ifadesine dönüşüyor.

"Her materyalin ikinci bir yaşamı olabilir" fikrinden beslenen sanatçının yaptığı Atatürk portresi Kasım ayı boyunca Espressolab Roastery Merter’de ziyaret edilebilecek.