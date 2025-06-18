Körfez Belediyesi Sanat Merkezi, yıl sonu programı kapsamında düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirdi.

Müzik, tiyatro ve resimle zenginleştirilmiş etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Kalkar, yaptığı konuşmada, "Sanat, toplumları birleştiren ve bireylerin duygusal gelişiminde önemli bir rol oynayan bir değerdir. Bugün burada, sanatın gücünü bir kez daha hep birlikte hissediyoruz. Sanatla dolu nice yıllara" dedi.