Şırnak merkez Lise Caddesi’nde freni patlayan kola yüklü kamyonet, önce ticari taksiye çarptı, daha sonra kaldırım kenarında bulunan çınar ağacını devirerek evin bahçesine devrildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sularında Lise Caddesi’nde meydana geldi. Freni boşalan 73 ABG 540 plakalı Isuzu marka kola yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 73 T 0083 Toyota Corolla marka ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hız kazanan araç, kaldırım kenarında bulunan çınar ağacını kökünden sökerek devirdi. Kamyonet, daha sonra yol kenarındaki bir evin bahçesine uçarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.M., M.K., S.Z. ve M.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.