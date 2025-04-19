Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahne alan öğretmenler, verdikleri konser ile dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Sanat Festivalinin ikinci günü, Müzik Öğretmenleri Topluluğunun sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın katılımlarıyla gerçekleşen konser, sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Şef Münevver Sena Şenay yönetimindeki öğretmenler topluluğu, sahnedeki başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı. Sanat dolu gece, izleyicilerden tam not aldı. Festival, 24 Nisan’a kadar birbirinden özel etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.