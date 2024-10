Çocukların ekran bağımlılığının beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çeken uzmanlar, sanal oyunlarla alakalı sorunlara maruz kalan çocukların hayatları boyunca sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekerek, ailelere uyarıda bulundu.

Son yıllarda özellikle çocuklar oyun, sokak, park ve halı saha ortamından çıkarak dijital ortamda olmaya başladı. Dijital ortamdaki birçok tehlikeye dikkat çeken Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, son zamanlarda artan sanal bahis oyun tehlikelerine karşı aileleri uyardı. Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Küçükbezirci, “Özellikle ebeveynlerin sosyal medya ve medya, bilgisayar oyunları, dijital oyunlarda dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de şudur ki, şeker patlatma diye bir kumar oyunu, özellikle BED deniyor, BED ise bahis demek ve burada gerçekten yaş aralığına falan bakılmıyor. Çocuklar orada şeker patlatma oyunundan kumar oynuyor, bu da bağımlılığa gidiyor. Davranışsal bağımlılıkla alakalı olarak çocuğun 3 kuruş 5 kuruş cebindeki para neyse önce onu yatırıyor, arkasından biraz oradan para kazanıyor diğer taraftan kazandığı para çoğaldıkça daha çok para yatırmaya başlıyor. Arkasından bütün parayı kaybediyor. Zaten bu oyunun algısı şu; önce kazandırıp sonra tamamıyla çocuğun elindeki bütün parayı almak. Dolayısıyla anne ve babaların en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de çocuklarının bu kumar oyunları sitesine yönelmemesi. Arkadaşça davranıp, iyilikle, güzellikle yardımcı olup, çocuk neyle oynadığı, hangi oyun sitelerine girdiği ya da kimlerle görüştüğünü kesinlikle güzellikle denetim altında tutmalıdır diye bir tavsiyemiz var” dedi.

"Çocuklar bağımlılık haline gelen davranışları ilerleyen yaşlarında da sürdürebiliyor"

Çağın en büyük sıkıntısının sanal oyunlar olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, “Kumar oyunlarında bahsettiğimiz gibi bu davranış bağımlılık haline geliyor ve çocuklar bu bağımlılık haline gelen davranışları ilerleyen yaşlarında yani sadece çocuk yaşta değil, gençliğinde ya da ilerleyen yaşlarda sürdürebiliyor. O anlamda bu bağımlılıktan kurtarmanın en güzel yolu aslında hiç başlamamaktır, tabii başlandıysa da bunun devamını getirmemek. Nasıl devamı getirmemek gerekiyor dersek, yine çocuğa farklı meşgaleler bularak, o davranışın yanlış olduğunu göstererek ve bir gün gelip bütün elindeki avucundaki her şeyin yok olacağını, tamamıyla hayatının da aslında bundan ibaret olmadığını çocuklara anlatmaktır. İyilikle, güzellikle aslında hani yalan dünyanın, sanal dünyası diyoruz ya, bu sanal dünya bunun içinde bilgisayar oyunları da var, sosyal medya da var bunun içinde her şey var. Bu sanal dünya dediğimiz adı üzerinde sanal. Yani yapmacık bir dünya ve şu anda burada işte gerçek bir dünya var, doğa var, burada insanlarla birlikte sohbet edebilme, direkt birebir iletişim kurabilme durumumuz söz konusu ama sanal dünya maalesef bizi alıp oradaki kişilerin istediği yönde yönlendirilmemiz söz konusu. Özellikle de belli yaştaki insanlar, kişiliğe oturmuştur, karakteri oturmuştur, belli yerlere gelmiştir. Ancak çocuklar da şu sıkıntı yaşanıyor; çocuklar hani ‘ağaç yaşken eğilir’ sözümüz var, o anlamda çocuklarımızı birileri istediği yönde evirip çevirebiliyor. Yani maalesef bu çocuklarımız madde bağımlısı da olabiliyor, kumar bağımlısı da olabiliyor. İşte sosyal medya bağımlısı olabiliyor. Maalesef bunu yapan güçler her türlü çocuklarımızı olumsuz yönde evirebiliyorlar, kesinlikle dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştu.