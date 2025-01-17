Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor, hava yolu ile İstanbul’a gitti.

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, İstanbul yolculuğu öncesinde kulüp personelleri ile vedalaştı. Akabinde havayolu ile İstanbul’a giden Samsunspor’da sakatlığı geçen Benasser’in takıma dönmesi ile cezalı Zeki Yavru haricinde eksik bulunmuyor.

Tüpraş Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da oynanacak müsabaka öncesi Samsunspor’un 18 maçta 36 puanı, ev sahibi Beşiktaş’ın ise 18 maçta 30 puanı bulunuyor.