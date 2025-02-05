Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) arasında Samsun’un Yeşil Geleceği İçin İklim Duyarlı Ulaşım ve Uyum Stratejisi Projesi’nin sözleşmesi imzalandı.

OKA, 2024 Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen Samsun’un Yeşil Geleceği İçin İklim Duyarlı Ulaşım ve Uyum Stratejisi Projesi için sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Proje sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

175 dizel otobüs, elektrikli otobüse çevrilecek

Proje kapsamında, Samsun’da kent içi ulaşımın çevre dostu hale getirilmesi için fizibilite çalışmaları başlatılacak. Mevcut İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı güncellenerek, kent içi ulaşımda kullanılan 175 dizel otobüsün elektrikli otobüslere dönüştürülmesi için fizibilite çalışması yapılacak. Elektrikli otobüslerin devreye alınmasıyla, karbon emisyonlarının azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve toplu taşıma kullanıcılarının daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması hedefleniyor.

Avrupa ‘Yeşil Mutabakatı’ ve Türkiye’nin ‘Net Sıfır’ hedefleriyle uyumlu

Samsun’un hem ulusal hem de uluslararası sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamasına katkı sunacak proje ile Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat hedefleri ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon taahhüdü doğrultusunda kentin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesi arttırılması ve ayrıca elektrikli otobüslerin düşük işletme ve bakım maliyetleri sayesinde uzun vadede ekonomik tasarruf sağlanarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması da amaçlanıyor.

550 bin toplu taşıma kullanıcısı için çevre dostu ulaşım

Sözleşme imza törenin sonrası yapılan bilgilendirmede projenin Samsun halkı, toplu taşıma kullanıcıları, yerel işletmeler ve kamu kurumları gibi geniş bir hedef kitlenin yaşam kalitesini artırmayı amaçladığı, elektrikli otobüslerin devreye alınmasıyla yaklaşık 550 bin toplu taşıma kullanıcısı çevre dostu bir ulaşım hizmetinden yararlanacağı, hava kalitesindeki iyileşmenin ise özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için sağlık açısından önemli bir kazanım sağlayacağı ifade edildi. Öte yandan Samsun’un çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacağı düşünülen projenin tamamlandığında şehri sürdürülebilir ulaşım alanında örnek bir model haline getirmedi de hedefler arasında yer alıyor.