Samsun’un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü denetimlerde uygunsuz şartlarda taşınan 500 kilogram iç yağına el koydu.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan iç yağı, ekiplerin müdahalesiyle yasal işlemler sonrası imha edildi. Böylece halk sağlığını tehdit eden ciddi bir risk ortadan kaldırıldı.

"En büyük önceliğimiz halk sağlığı"

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediye olarak birçok alanda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği adına hizmet veriyoruz. Ancak bu hizmetlerin en başında halk sağlığını korumak geliyor. Bu yüzden denetim ve uygulamalarımıza özel önem veriyoruz" dedi.

"Sağlığı tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyeceğiz"

Başkan Kurnaz açıklamasında, "İlkadım genelinde zabıta ekiplerimiz, sağlık müdürlükleri ve güvenlik güçleriyle tam bir koordinasyon içinde çalışıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için kötü niyetli kişi ve işletmelere karşı sıkı önlemler alıyoruz. Son olarak 500 kilogram iç yağına kullanılmadan önce el koyan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu iş birliği başarımızın temelidir. Halk sağlığı konusunda en küçük bir tavize ya da boşluğa asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.