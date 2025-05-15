Bolu merkeze bağlı 4 köyde, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle 80 kişinin etkilendiği olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Şebeke suyundan numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderilmiştir. Yapılan ilk test sonuçları normal çıkmış olup, halk sağlığını korumaya yönelik süreçler yakından takip edilmektedir" dedi.

Olay, Bolu’nun merkeze bağlı Örencik (Kuşçular Mahallesi), Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde meydana geldi. Aynı su hattının bulunduğu Çamyayla ve Ilıcanık su depolarında yapılan temizlik çalışmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle bir haftalık zaman diliminde hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran vatandaşların tamamının taburcu edildiği öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su deposundan numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Sağlık kuruluşlarına başvuran 80 vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir vatandaşın ise gözlem amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi.

"Laboratuvar analizine gönderilmiştir"

İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, yapılan ilk incelemelerde şebeke suyundan alınan numunelerin laboratuvar testlerinin normal çıktığını ifade etti. Çetinkaya, Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirterek, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu şikayetlerin ardından Bolu Valiliğimizin koordinasyonunda başlatılan incelemeler kapsamında, şebeke suyundan numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderilmiştir. Yapılan ilk test sonuçları normal çıkmış olup, halk sağlığını korumaya yönelik süreçler yakından takip edilmektedir. Öte yandan, yalnızca bu iki köy özelinde değil, Bolu genelindeki tüm köylerde içme suyu depoları ile ilgili çalışmalar halihazırda İl Özel İdaremiz ekipleri tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, köylerdeki içme suyu depolarında bakım, onarım, temizlik ve klorlama çalışmalarının takibi düzenli olarak yapılmaktadır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce hazırlanmış yıllık program doğrultusunda yapılan bu çalışmalar, Depoların iç yüzeylerinin fayansla kaplanması, Dış cephelerinin sıvanarak boyanması, Kaptaj ve depo çevrelerinin tel örgü ile güvenlik altına alınması, Klorlama cihazlarıyla düzenli dezenfeksiyon uygulanması işlemlerini kapsamaktadır. Bu çalışmalar, geçici bir müdahaleden öte, tüm köylerde süregelen sistemli bir uygulamadır. Ekiplerimiz titizlikle görevlerini yerine getirirken, köy muhtarlarımız da yerel düzeyde gerekli kontrolleri yapmaktadır. İl Genel Meclisi olarak, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda özveriyle çalışan tüm İl Özel İdaresi personeline teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz"