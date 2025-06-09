Ağrı’da kusma ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek, kalp yetmezliği tanısıyla ileri tedavi için uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kusma ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle Diyadin Devlet Hastanesi’ne başvuran 10 aylık Asel Ela isimli bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği tanısı konulan bebeğin durumu değerlendirilerek uygun tedaviye alındı. Tedavisine devam edilmesi ve ileri düzey incelemelerinin yapılması için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzman ekipler eşliğinde, koordineli bir çalışma sonucu uçak ambulansla Ankara’ya nakledildi.

Minik Asel Ela’nın tedavisine Ankara’daki hastanede devam edilecek.