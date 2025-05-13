Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu-Kutlu Yol Derneği Başkanı Mustafa Keskin, "Bütün il ve ilçelerimizin ana ve ara yollarını yabancı adlar ve yazılar kaplamış durumdadır. Günümüzde işportada satılan en ucuz giysilerde bile üzerinde İngilizce yazılar olmayanını bulmak güç. Türkçe korumasız ve savunmasız kalmıştır. Dilimizi yok etmek isteyenlerin gerçek amacı ülkemizi yok etmek" dedi.

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu-Kutlu Yol Derneği, Türkçenin resmî dil ilan edilişinin 748. yıldönümünde, 13 Mayıs Türk Dili Günü Bildirgesi’ni kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277 yılında yayımladığı fermanla Türkçenin devlet dili ilan edilmesine atıfta bulunularak, bugün gelinen noktada Türkçenin ciddi bir tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. Dernek tarafından Onur Anıtı’nda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde konuşan Dernek Genel Başkanı Mustafa Keskin, "Türk, Türkçe konuşandır. Bu kadarı yeterlidir. Türkçe konuşan Türkçe düşünür, Türkçe oluşturur, Türkçe yaşar, Türkçe ölür" ifadeleriyle Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ulusal kimliğin ve kültürün taşıyıcısı olduğu vurgulandı.

"En ucuz giysilerde bile üzerinde İngilizce yazılar olmayanını bulmak güç"

Mustafa Keskin konuşmasında, "Binlerce yıl öncesinden günümüze, kılığına-giysisine, ideolojisine-geleneklerine, sazına-sözüne, öyküsüne-söylencesine, üzüntüsüne-sevincine, yediğine-içtiğine biçim veren Türk dilidir. Yeryüzüne yayılandır. Türkçe konuşuyorsan Türk’sündür. Kim olduğun tartışılmaz. Ülkemizde yabancı kaynaklı söz, sözcük ve yazıların her alanda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bütün il ve ilçelerimizin ana ve ara yollarını yabancı adlar ve yazılar kaplamış durumdadır. Günümüzde işportada satılan en ucuz giysilerde bile üzerinde İngilizce yazılar olmayanını bulmak güç. Çocuklarımız için üzerinde böyle yazılar olmayan okul çantası, bir okul gereci yok. O yazıların anlamını kullananların büyük çoğunluğu bilmiyor. Kişi adlarından işyerleri adlarına kadar yaygınlaşan ve yerleşen yabancı adlar, bir sömürge ülkesinde görülebilecek boyutlara ulaşmıştır. Türkçe korumasız ve savunmasız kalmıştır. Türkçenin kullanımında yaşanan olumsuzluklar Türk kimliğini, bağımsızlığını etkiler boyutlara ulaşmak üzeredir" diye konuştu.

"Dilimizi yok etmek isteyenlerin gerçek amacı ülkemizi yok etmek"

Mustafa Keskin şunları söyledi:

"Binlerce yıllık geçmişiyle, yeryüzünün geniş bir parçasında 300 milyona yakın konuşanıyla, çok güzel ses, biçim ve söz dizimi özellikleriyle, geniş söz varlığıyla yeryüzünün en güçlü dillerinden biri olan Türkçe, ne yazık ki bugün birtakım sorunlarla karşı karşıyadır. Yaşamın çeşitli alanlarında yaşanan yabancılaşma akımı içerisinde yabancı kaynaklı sözlerin olur olmaz her yerde kullanılması; iş yerlerine, ürünlere yabancı kaynaklı adlar verilmesi ve kitle iletişim alanında Türkçenin yanlış kullanılması karşısında birtakım yasal düzenlemelere ivedilikle gidilmesi gerekmektedir. Dilimizin bu yıkık durumundan herkes sorumludur. Basın yayın görevini, Türk Dil Kurumu işini, öğretmenlerimiz bilinçlendirmelerini, sinema film alanı doğru kullanımı, toplum savunuculuğunu, devlet gereğini yapsaydı bugün dilimiz bu durumlara düşmezdi. Dilimizi yok etmek isteyenlerin gerçek amacı ülkemizi yok etmektir. Dili yok etmek kültürü yok etmektir. Kültürsüz bir ulus da yeryüzünde yaşayamaz. Bizler yolumuzda kararlılıkla yürüyecek ve ulusal bir dil bilinci oluşturana dek ülkülediğimiz amaç için yılmadan çalışacağız."