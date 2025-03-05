Samsun’da ‘Şehit ve Gazi Yakınlarına Vefa Projesi’ kapsamında 15 şehit ve gazi yakını üreticiye, gübre ve kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaç dağıtımı yapıldı.

Samsun’un Terme ilçesinde 2022 yılında başlatılan ve her sene düzenli olarak genişletilen ‘Şehit ve Gazi Yakınlarına Vefa Projesi’ kapsamında bu yıl 15 üreticiye gübre ve ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen protokol kapsamında, ilçede bulunan şehit yakını ve gazilerin tarım arazilerinin bahçe bakımları teknik personel tarafından yapılmasının yanı sıra temin edilen gübre ve ilaçlar da üreticilere teslim edildi.

Vefa projesi kapsamında tedarik edilen 10 ton gübre ile yaklaşık 500 dekar alan için kahverengi kokarca ilacı şehit ve gazi ailelerine dağıtıldı.

Dağıtım töreni, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Törende protokol üyeleri şehit yakını ve gazilere gübre ve ilaçlarını teslim etti.