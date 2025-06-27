Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun Yaz Okulu için kayıt süreci başladı.

8 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Keşif Kampüsü Yaz Okulu, 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere hitap ediyor. Katılımcılar, bilim atölyeleri, deneyler, kodlama ve robotik uygulamalar, doğa ve çevre etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları ile sanat atölyelerinde hem öğrenip hem de eğlenme fırsatı bulacak. Atölyeler kontenjanla sınırlı olacak. Son başvuru tarihi 6 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular için belediyeden telefonla bilgi alınabilecek.

Bilim Samsun Yaz Okulu da 8 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında yine 6-14 yaş arası çocuklara yönelik zengin içerikli atölye ve eğitim programlarıyla hizmet verecek. Bilimden doğaya, sanattan teknolojiye geniş bir çerçevede hazırlanan etkinlikler, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen yaz okulu programları, çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, sosyal yönlerini güçlendirmeyi, takım çalışması ve özgüven kazanmalarını hedefliyor. Yaz tatilini nitelikli ve öğretici geçirmek isteyen aileler için önemli bir fırsat sunuyor.