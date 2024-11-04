Turizmde “Odak Samsun” diyerek Samsun’un güzelliklerini herkese tanıtmayı ve şehre yeni turistik alanlar kazandırmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir karavan park ve çadır kamp alanı daha kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Modern ve kullanışlı karavan park ve çadır kamp alanlarımız ile şehrimizi kamp turizminin de odak noktası yapmak istiyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi turizm alanında da şehri daha ileri taşımak; Samsun’u karavan ve kamp turizminin de merkezi yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kamp alanlarının sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, Atakum İlçesi İncesu mevkisinde yeni bir ‘Karavan Park ve Çadır Kamp Alanı’nı hayata geçiriyor. Çalışmaların sürdüğü yeni karavan park alanı; karavan ve çadır tatili için Samsun’u tercih edenlerin gözde destinasyon alanlarından biri olacak. 5 bin metrekare alanda inşa edilen Karavan Park ve Çadır Kamp Alanı projesinde 10 araçlık karavan park, 15 adet çadır kamp alanı, 29 araçlık otopark, duş alanları, mescit, çamaşırhane, açık alan kamelyaları ve çeşmeleri ile idari binalar yer alıyor.

“Odağımız Samsun”

Çalışmaların hızla sürdüğü projeyle güzel bir kamp alanının ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Günümüzde değişen turizm tercihleri ile kamp ve karavan turizmi de artış göstermiş durumda. Günlük hayatın kargaşasından kaçmak isteyenlerin de doğa ile baş başa ve sakin zaman geçirme isteği giderek artıyor. Bu durumda da doğa bizi kucaklayan bir nokta. Biz de bu talebe cevap vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimize yeni alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Modern ve kullanışlı karavan park ve çadır kamp alalarımızla şehrimiz kamp turizminin de odak noktalarından biri olsun istiyoruz. Atakum ilçemiz İncesu mevkisinde de bu noktada modern, vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veren, imkanları yüksek, çevre düzenlemeleri ve altyapısıyla çok güzel bir Karavan Park ve Çadır Kamp Alanı’nı hemşehrilerimizin beğenisine ve hizmetine sunuyoruz. Biz, turizmin her alanında Samsun’umuz hak ettiği yerde olsun diyor, “Odağımız Samsun” anlayışla çalışıyoruz” diye konuştu.