Samsun'da 2026'nın ilk 4 ayında 513 bin 9 kişi havayolunu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanının 2026 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 114 bin 816, dış hat yolcu trafiği 10 bin 46 oldu. Böylece nisan ayında toplam 124 bin 862 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 207, dış hatlarda 76 olmak üzere toplamda bin 283'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda bin 7 ton oldu.

Öte yandan 4 aylık (ocak-nisan) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 513 bin 9, uçak trafiği 4 bin 801, yük trafiği de 4 bin 340 ton olarak gerçekleşti.