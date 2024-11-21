Samsun’da bin 32 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde V.Ç. (23) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 32 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.