Samsun’un İlkadım ilçesinde yunus timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranması bulunan bir hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.R. isimli şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamada T.R.’nin ’vergi usul kanununa muhalefet, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından toplam 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü T.R., işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.