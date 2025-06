Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa B. idaresindeki 61 AEC 535 plakalı cip, Murat Z. yönetimindeki 55 ARE 612 plakalı kamyonet, Ali K.’nin kullandığı 55 HE 057 plakalı hafif ticari araç ve Mithat B.’nin idaresindeki 55 C 0094 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehri K. isimli kadın yaralandı.

Yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.