İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Torbalı, Kınık ve Menderes’te çıkan yangınlara hızla müdahale etti. Torbalı’daki yangın kontrol altına alınırken, Kınık’ta havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Menderes’teki yangına ise müdahale devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentte farklı noktalarda başlayan yangınlara karşı yoğun bir mücadele veriyor.

Torbalı, Kınık ve Menderes’te çıkan yangınlara ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde müdahale ediyor.

TORBALI’DA ZEYTİNLİKLER ZARAR GÖRDÜ

Torbalı’nın Karaot Köyü’nde hobi bahçelerinde kaynak çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinlik alanlara sıçradı. Köylülere dağıtılan su tankerleriyle ilk müdahalenin yapıldığı yangına, Çaybaşı ve Torbalı itfaiye grupları destek verdi. Hobi bahçesindeki bir yapının yandığı ve yaklaşık 100 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

KINIK’TA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Kınık’ın Hamzahocalı Mahallesi’nde başlayan orman yangınına yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ederken, İzmir İtfaiyesi de karadan destek sağlıyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda.

Menderes’in Oğlananası mevkiinde başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Yangının çevredeki hobi bahçelerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.