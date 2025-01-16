Samsun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 262 bin 443 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona erecek. Samsun’da 22 bin 75 öğretmenin görev yaptığı bin 290 okulda 262 bin 443 öğrenci karne alacak.

Öğrencilere önerilerde bulunan Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Dönem boyunca öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda gösterdiği gelişim, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sevgili öğrencilerimizi, bu süreçte gösterdikleri emek ve gayret için kutluyorum. Karnedeki notlar, başarıları ve gelişim alanlarını gösteren birer geri bildirimdir. Öğrencilerimize tatil süresince bol bol dinlenmelerini, ilgi alanlarına yönelik kitaplar okumalarını, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize de öğrencilerimizin gelişimine sundukları katkılar ve özverili destekleri için teşekkür ediyorum. Eğitimde elde edilen başarıların daha da ileriye taşınması adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.