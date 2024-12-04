Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu Canik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan F.E.’nin (23) ikametinde yapılan aramada 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.